Военэксперт назвал российскую технику, способную уничтожить Abrams Военэксперт Кошкин: российские Т-90 в состоянии противостоять танкам Abrams

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90

Российские танки Т-90 превосходят американский танк M1 Abrams, замеченный в зоне СВО, рассказал в беседе с Lenta.ru полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, Abrams — это чрезвычайно тяжелый и капризный танк, который нетрудно сжечь на поле боя.

Раньше мы ожидали Leopard на поле боя. Оказалось, что они горели в первую очередь. Что касается Abrams, то с ними поступят точно так же. Их просто будут сжигать. <...> У нас прекрасный танк Т-90. Он в состоянии противостоять Abrams, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что целесообразность поставок Abrams для ВСУ ранее вызвала сомнения даже в Киеве. Так, по словам эксперта, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что американские танки в силу их специфики невозможно рассредоточить по линии боевого соприкосновения.

Кошкин также отметил, что Abrams оснащены «практически вертолетным» двигателем, которому требуются специальные горюче-смазочные материалы в очень больших объемах. Кроме того, по словам специалиста, в нынешних погодных условиях тяжелый танк теряет в проходимости.

К тому же американцы побоялись все современное оборудование отправлять на Украину и все сняли. Тем самым в значительной степени снизили возможности танка, — добавил полковник в отставке.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО впервые заметили американский танк M1 Abrams. Эти машины, прибывшие на Украину еще прошлой осенью, нигде кроме полигонов подготовки не появлялись.