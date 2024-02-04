Американский танк заметили в зоне спецоперации «Осведомитель»: в зоне СВО впервые заметили танк M 1Abrams из БМП Bradley

Фото: Spc. Charles Leitner/Keystone Press Agency/Global Look Press

В зоне проведения специальной военной операции впервые заметили американский танк M1Abrams, сообщает Telegram-канал «Осведомитель». При этом были продемонстрированы кадры из триплекса (защищенной смотровой щели) БМП Bradley ВСУ.

Отмечается, что ранее данные танки, прибывшие на Украину еще осенью, нигде кроме полигонов подготовки не появлялись. ВСУ не спешили их использовать. Канал отмечает, что тяжелая для ВСУ ситуация на Авдеевском фронте могла вынудить перебросить их именно туда.

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что танки Abrams и истребители F-16, которые США и Запад передали ВСУ, плохо приспособлены к современным конфликтам, морозам и распутице. Эксперт подчеркнул, что они разрабатывались для войн прошлого столетия и локальных конфликтов, под благоприятные условия аэродромов Европы и США. Хрупкие детали могут просто развалиться в условиях украинских аэродромов, а на поле боя «будут хорошо вспыхивать», уточнил политолог.