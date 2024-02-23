Удары российского Ка-52 по позициям ВСУ попали на видео Минобороны России показало работу Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ

Фото: МО РФ

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении позиций ВСУ на Краснолиманском направлении ударами армейской авиации. Ведомство продемонстрировало кадры с места событий, показав работу российского вертолета Ка-52 по украинским военным объектам.

Сегодня была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника. Полет проходил без особенностей, цели уничтожены, вертолет не подвел, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что после успешного удара по цели по вертолету была запущена ракета из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Экипаж Ка-52 вовремя среагировал и покинул зону операции, выпустив тепловые ловушки для отвода ракеты противника.

Отмечается, что в состав группы для выполнения таких задач входят три вертолета: ударный Ка-52, также выполняющий разведывательные функции, многоцелевой вертолет Ми-8 и боевой Ми-35. Вылеты осуществляются при поддержке групп огневой поддержки и специалистов поисково-спасательной группы.

Как ранее сообщалось, реактивная артиллерия ВДВ России нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Херсонской области. По предварительным данным, уничтожен целый взвод противника.