«Грады» сметают позиции ВСУ под Херсоном: новости СВО на утро 23 февраля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 «Град»

Реактивная артиллерия ВДВ России нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ. По предварительным данным, уничтожен целый взвод противника. Отмечается, что расчеты РСЗО «Град» способны поражать расположения украинских войск даже на правом берегу Днепра.

В Минобороны добавили, что российские десантники регулярно несут боевое дежурство на левобережье. Разведку целей и корректировку огня осуществляют операторы беспилотников.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО днем 22 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли Донецк

В результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный жилой дом в Кировском районе Донецка ранения получили трое гражданских лиц, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, они госпитализированы.

Украинский дрон атаковал Брянскую область

Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, дрон самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Суражского района. Информацию о беспилотнике подтвердили в Минобороны России. Там уточнили, что попытка атаки была пресечена около 21:30 мск.

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

ВС РФ ликвидировали четыре колумбийских наемника ВСУ

В подконтрольном Киеву Курахово в ДНР были ликвидированы четверо колумбийских наемников, входивших в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета Vanguardia со ссылкой на родственников погибших. Одним из бойцов оказался уроженец муниципалитета Барранкилья на севере Колумбии 28-летний Вильмер Мартинес Васкес.

По информации семьи наемника, он был убит 19 февраля, когда отдыхал с боевыми товарищами. Однако близкие не получили никаких официальных уведомлений о гибели солдата от Киева, отмечается в статье.

Российские военные впервые уничтожили бронемашину США на базе Abrams

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные впервые поразили штурмовую машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка M1 Abrams. Бронемашину, оснащенную противоминным плугом и линейными зарядами, подбили в момент, когда ее покидал экипаж.

Предположительно, попали в систему дистанционного разминирования M58 MICLIC — аналог российской УР-77, известной как «Змей Горыныч». Тротиловый заряд сдетонировал и уничтожил машину.

В США высказались по поводу поставок Украине ракет ATACMS

Соединенные Штаты не исключают возможность поставок Украине ракет ATACMS повышенной дальности, сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, эта тема все еще является одним из вопросов на переговорах, передает пресс-служба резиденции.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

Зеленский не захотел «новых Минских соглашений»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. По его словам, Киев также не верит в «заморозку конфликта».

Стало известно, кто сорвал мирные переговоры России и Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал все усилия по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной в 2022 году, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Дипломат выразил уверенность, что экс-глава британского правительства действовал по указанию США.

Келин рассказал, что украинская делегация во главе с руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией выбросила проект мирного соглашения в мусор после визита Джонсона. После этого Киев взялся за оружие, отметил посол. По его мнению, экс-премьер Великобритании напрямую к этому причастен.

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