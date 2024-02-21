В ДНР рассказали, как жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах Депутат ДНР Крамар: жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах в ПВР

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ДНР. Авдеевка. Местная жительница

У жителей Авдеевки с гражданством РФ будет возможность проголосовать на выборах президента РФ в том числе в пунктах временного размещения, заявил NEWS.ru заместитель председателя Народного совета ДНР Андрей Крамар. По его словам, также предусмотрены и мобильные избирательные участки.

На самом деле, там огромное количество людей, которые выехали на пункты временного размещения. Также есть передвижные избирательные пункты. В целях безопасности там никто сейчас говорить не будет, но у людей появится возможность проголосовать. При этом проголосовать имеют право только те, у кого есть гражданство РФ, — сказал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о зачистке Коксохимического завода в Авдеевке после того, как город перешел под контроль ВС России. По его словам, сейчас в Авдеевке идет большая работа по разминированию. Шойгу также отметил, что в ходе этой операции потери были минимальны, при отходе противник бросил много оружия.

В среду, 21 февраля, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО. Генерал армии вручил ордена и медали военнослужащим, отличившимся в ходе боев за Авдеевку. Кроме того, он выразил благодарность за мужество и доблесть, проявленные во время боев.