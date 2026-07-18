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18 июля 2026 в 06:07

Еще 48 беспилотников пытались атаковать Москву

Собянин: российские силы ПВО сбили еще 48 летевших на Москву беспилотников

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны уничтожили 48 беспилотников, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. Работа российских сил по защите города осуществлялась в течение всей ночи.

Изначально Собянин проинформировал о 15 сбитых дронах. Позже число выросло до 26 БПЛА (сбито еще 11 объектов), а затем — до 48 беспилотников (ликвидировано еще 22 воздушные цели).

Все партии БПЛА были уничтожены системой ПВО Минобороны РФ. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб, они продолжают фиксировать возможные последствия.

Повреждений инфраструктуры и пострадавших пока не зафиксировано. Мэр держал ситуацию на контроле, поэтапно информируя жителей о ходе отражения атаки. Власти призывают сохранять бдительность.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве региона в ночь на 18 июля. Боевая работа средств противовоздушной обороны продолжается. По словам главы региона, опасность новых атак сохраняется. Специалисты продолжают мониторинг воздушной обстановки, добавил он.

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