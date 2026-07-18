Силы ПВО сработали над Ленинградской областью Дрозденко: российская ПВО сбила один беспилотник над Ленинградской областью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве региона. Боевая работа средств противовоздушной обороны продолжается.

По словам главы региона, опасность новых атак сохраняется. Специалисты продолжают мониторинг воздушной обстановки, добавил он.

Над территорией Ленинградской области сбит один БПЛА. Боевая работа продолжается, — говорится в публикации.

Подробности о типе беспилотника, его принадлежности и возможных разрушениях пока не раскрываются. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. В случае необходимости будут опубликованы дополнительные сведения.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью жилые кварталы Энергодара подверглись массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов написал в своих социальный сетях, что с полуночи было зафиксировано не менее 10 ударов по городу.