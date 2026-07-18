В Молдавии «русские» в десять раз обошли «молдаван»

В Молдавии «русские» в десять раз обошли «молдаван» РИА Новости: самая популярная фамилия в Молдавии переводится как «русский»

Самой распространенной фамилией в Молдавии оказалась Русу (или Руссу), что в переводе означает «русский». Согласно данным государственного реестра, проанализированным РИА Новости, эту фамилию носят более 7,6 тыс. семей по всей стране.

Всего в республике зарегистрировано свыше 73 тыс. фамилий. Русу встречается у более чем 6 тыс. семей (свыше 24,9 тыс. человек), а вариант Руссу — еще у 1,6 тыс. семей (более 7,9 тыс. человек). Также распространена фамилия Руснак (1,2 тыс. семей, или более 5 тыс. человек), происходящая от древнего самоназвания «русины».

Большинство носителей этих фамилий проживает на севере Молдавии, в традиционно русскоязычных районах. В Кишиневе фамилия Русу занимает второе место по популярности, уступая лишь Чобану («пастух»). При этом фамилию Молдован или Молдаван носят всего 2,1 тыс. человек.

Молдавский историк Борис Шаповалов объяснил популярность фамилии Русу с точки зрения истории. Он отметил, что славянское влияние было значительным: до конца XVI века официальным языком был церковно-славянский, а основатель княжества носил славянское имя Богдан.

Ее популярность неудивительна, поскольку молдавское княжество формировалось как союз двух этносов — волохов, то есть молдаван, и руснаков, то есть славян из Карпатского региона, — уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что Молдавия стала опасной страной для путешественников из России. Туристов подвергают многочасовым безосновательным проверкам и досмотрам.