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17 июля 2026 в 11:31

Депутат ответил, почему США считают Россию угрозой для своих выборов

Депутат Толмачев назвал традицией обвинения России в неудачах США

Фото: IMAGO/Ron Adar/Global Look Press
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Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что обвинения в адрес России в связи с неудачами США стали своего рода традицией. По его словам, сказанным NEWS.ru, американские власти вынуждены искать новые методы организации выборов после провала системы голосования по почте.

Старые песни о вмешательстве России в выборы в какой-то третьей стране, которые Запад затягивает регулярно, говорят о двух вещах. Во-первых, США готовят манипуляции с выборами в собственной стране. [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) сейчас находится в середине срока, и за океаном идет подготовка к новому циклу. Голосование по почте, которое стало синонимом мошенничества и прославилось массовым «изъявлением воли» умерших людей, отменено, и теперь американцам срочно нужен новый механизм на замену. Обвинить в своей неудаче Россию — старая традиция, подходящая к любому жизненному случаю, — пояснил Толмачев.

В то же время, подчеркнул депутат, обвинения со стороны США свидетельствуют об их собственном намерении вмешаться в чужие выборы. По его мнению, эта процедура будет направлена именно на те страны — РФ, Китай, Иран и КНДР, которые обозначил Трамп в своем заявлении. При этом парламентарий отметил, что Москва не допустит внешнего вмешательства в свои выборы.

Ранее Трамп заявил, что Россия является одной из стран, стремящихся вмешаться в американские выборы. По словам американского президента, это якобы подтверждается данными разведки, указывающими на критическую уязвимость избирательной инфраструктуры.

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