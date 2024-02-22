Три мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Донецка Пушилин: при обстреле ВСУ жилого дома в Донецке пострадали три человека

Фото: МО Украины

В результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный жилой дом в Кировском районе Донецка ранения получили трое гражданских лиц, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, они госпитализированы.

В автомобиле на Петровском путепроводе ранен мужчина 1974 г. р. Пострадавшие в состоянии средней и тяжелой степени тяжести госпитализированы в медучреждения Донецка, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего за день зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 58 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. Под огнем ВФУ — Донецк и Горловка, — уточнил Пушилин.

Ранее ВСУ также обстреляли лабораторный корпус Республиканской клинической больницы им. Калинина в Калининском районе Донецка. В результате попадания из РСЗО натовского образца в здание пострадали две сотрудницы медицинского учреждения. Одна из них находится в состоянии средней степени тяжести. В здании были частично повреждены кровля, перекрытия и остекление корпуса. Кроме того, повреждения получили три жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и психоневрологический диспансер в Петровском районе Донецка.

До этого ракета ВСУ взорвалась у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На фото можно увидеть воронку от удара, осколок ракеты и стену библиотеки с выбитыми окнами. В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что обстрел Донецка велся из РСЗО HIMARS.