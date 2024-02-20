Обстрел Донецка 20 февраля: сколько погибших и раненых, откуда стреляли

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Украинские войска нанесли ракетный удар по центру Донецка. Куда попали, сколько пострадавших и погибших, из чего стреляли ВСУ?

Куда ВСУ попали в Донецке

Telegram-канал «Война Глазами Журналиста» сообщил, что ракета взорвалась у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На фото в Telegram журналист показал воронку от удара, осколок ракеты и стену библиотеки с выбитыми окнами. Канал «ЧП Донецк» показал еще одну воронку во дворе библиотеки, практически все окна выбиты.

Источники Mash сообщили об ударе по Республиканскому травматологическому центру в Донецке.

Ранее канал сообщил об обстреле Киевского района Донецка. По предварительным данным, обстрел велся из района поселка Карловка. По данным Telegram-канала «Военный Донецк», обстрел велся ВСУ с позиций в районе поселка Желанное-1. Оба населенных пункта находятся северо-западнее населенного пункта Пески, который был вместе с Авдеевокй одним из крупнейших узлов украинской обороны.

Повреждения также были зафиксированы в нескольких домах по улице Университетской, где находится здание Минобрнауки ДНР.

Около 14:48 стало известно об ударе ВСУ по Гвардейке в Макеевке. Были повреждены автомобили на территории СТО возле городской больницы № 5.

Несколько раз под обстрел попадал поселок Северный в Куйбышевском районе Донецка. Там удар повредил детский сад № 29 «Спутник», получили повреждения дома на улице Степаненко.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Чем обстреляли Донецк

По данным российских Telegram-каналов, удары по Донецку были нанесены системами HIMARS.

По Киевскому району ударили снарядом калибра 155 мм, сообщил «Военный Донецк».

Сколько погибших после обстрела Донецка

По данным канала «Военный Донецк», в результате обстрела около библиотеки пострадало как минимум трое. Канал «Сводки и аналитика СВО» пишет о четырех пострадавших.

В Киевском районе один погибший, женщина 1955 г. р., и пятеро пострадавших, в том числе одна женщина.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что всего по городу было пять обстрелов.

«Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 г. р., пять человек получили ранения. «Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Всего обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты. Зафиксировано пять обстрелов, выпущен 31 боеприпас, применялась реактивная артиллерия калибра 122 мм, ствольная артиллерия калибра 155 мм», — говорится в его Telegram-канале.

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