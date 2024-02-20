ВСУ могли обстрелять центральную библиотеку в Донецке из HIMARS СЦКК: ВСУ выпустили по центральной библиотеке в Донецке две ракеты из HIMARS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global look Press

Обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины днем 20 февраля, по предварительным данным, велся из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. В результате атаки повреждения получила центральная библиотека имени Крупской.

Отмечается, что украинские военные выпустили по центру города две ракеты. Это произошло примерно в 14:10.

Ранее Telegram-канал «Война Глазами Журналиста» сообщил, что ракета взорвалась у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На фото автор канала показал воронку от удара, осколок ракеты и стену библиотеки с выбитыми окнами. Канал «ЧП Донецк» показал еще одну воронку во дворе библиотеки, практически все окна выбиты.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об атаке ВСУ на город днем 20 февраля. Он уточнил, что удар пришелся на Кировский район. Одной из погибших при обстреле оказалась женщина 1955 года рождения. Еще пять человек получили ранения. Кроме этого, по словам главы города, было повреждено остекление и трубы центрального отопления, а также посечены осколками снарядов четыре автомобиля.

Как выяснил Telegram-канал Mash, под удар украинских войск попал Республиканский травматологический центр. По его данным, атака велась из реактивной системы залпового огня HIMARS.