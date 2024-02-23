Зеленский отказался от «новых» минских соглашений Зеленский отказался повторять подобные минским соглашения

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. По его словам, Киев также не верит в «заморозку конфликта», передает телеканал Fox News.

Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты, — заявил Зеленский.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что невыполнение Киевом Минских соглашений и удары по Донбассу стали «непосредственным триггером» для начала спецоперации на Украине. По уточнению главы государства, расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, беспокоит Россию, однако поводом для начала спецоперации стала не безопасность страны.

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что власти Украины не наблюдают усталости стран от Киева. При этом соглашения о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности все равно важны — чтобы Украину не «кинули», подчеркнул он, а те, кто «болтают» об усталости Запада от Украины, якобы подыгрывают «российскому нарративу». Подписание Украиной соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией является доказательством того, что «завтра поток оружия из этих стран не остановится, и не остановится послезавтра, и послепослезавтра», констатировал Кулеба.