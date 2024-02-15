Путин озвучил триггер для начала спецоперации на Украине Путин назвал отказ от Минских соглашений триггером для событий на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Невыполнение Киевом Минских соглашений и удары по Донбассу стали «непосредственным триггером» для начала спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Павлу Зарубину. По словам главы государства, расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, беспокоит Россию из соображений безопасности, однако не угроза со стороны военного блока стала поводом для начала спецоперации, передает пресс-служба Кремля.

Непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса, — подчеркнул президент.

Также Путин упомянул, что Россия защитила народные республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН. Страна признала их, видя бесперспективность в вопросе исполнения Украиной Минских соглашений, констатировал политик.

Ранее он рассказал, что ситуацию в Донбассе все планировали урегулировать только с помощью силы, но Москва не могла этого позволить. Кроме того, российская сторона хотела бы выполнить Минские соглашения, но не знала, как это сделать. Путин также выразил уверенность, что Россия и Украина рано или поздно договорятся. Несмотря на мобилизацию в республике, отношения между народами восстановятся — пусть даже на это потребуется много времени.

До этого Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине на 12 февраля — в годовщину подписания Минских соглашений. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что такая дата была выбрана, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен.