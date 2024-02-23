Кулеба объяснил, зачем Украина заключает соглашения со странами Запада Кулеба: Киев заключает соглашения со странами Запада, чтобы его «не кинули»

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Власти Украины не считают, что страны Запада испытывают усталость от Киева, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, при этом соглашения о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности все равно важны — чтобы Украину не «кинули».

Эти страны взяли на себя обязательства продолжать предоставлять нам военную помощь, оружие в конкретно определенных сферах, в которых они имеют лучшие возможности. Мы получили политическую гарантию того, что, извините, нас не «кинут», — уточнил политик.

По его словам, те, кто «болтают» об усталости Запада от Украины, якобы подыгрывают «российскому нарративу». Подписание Украиной соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией является доказательством того, что «завтра поток оружия из этих стран не остановится, и не остановится послезавтра, и послепослезавтра», констатировал Кулеба.

Ранее Кулеба предложил западным политикам представлять приближающихся к ним российских солдат. Так они смогут быстрее найти деньги на поддержку Киева, поскольку эпоха мира в Европе кончилась, считает дипломат.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет до этого выразил мнение, что Кулеба никого, кроме себя, не уважает. Он сказал это после того, как украинский дипломат закурил в прямом эфире. По мнению российского парламентария, это свидетельствует о деградации и вседозволенности киевской власти.