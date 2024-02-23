В зоне СВО ликвидированы четверо колумбийских наемников ВСУ Vanguardia: в ДНР были ликвидированы четверо колумбийских наемников ВСУ

Фото: МО Украины

В подконтрольном Киеву Курахово в ДНР были ликвидированы четверо колумбийских наемников, входивших в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета Vanguardia со ссылкой на родственников погибших. Одним из бойцов оказался уроженец муниципалитета Барранкилья на севере Колумбии 28-летний Вильмер Мартинес Васкес.

По информации семьи наемника, он был убит 19 февраля, когда отдыхал с боевыми товарищами. Однако близкие не получили никаких официальных уведомлений о гибели солдата от Киева, отмечается в статье.

Из украинского батальона, к которому он был приписан, нам даже не позвонили, — добавил брат Васкеса.

Опознание бойца удалось произвести только благодаря серебряным цепочкам. Информацию о смерти наемника передал семье его сослуживец. Сейчас родственники добиваются возвращения тела на родину для похорон.

Ранее МИД Колумбии подчеркнул, что присутствие ставших жертвами конфликта на Украине граждан страны обусловлено их личными решениями, каких-либо двухсторонних договоров с Киевом по этому вопросу подписано не было. Власти не поощряют отправку колумбийцев в ряды ВСУ и не содействует ей, уточнили в диппредставительстве.