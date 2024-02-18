Колумбия официально высказалась о наемниках на Украине МИД Колумбии: пострадавшие на Украине колумбийцы отправились туда добровольно

Фото: МО Украины

Присутствие ставших жертвами конфликта на Украине колумбийцев обусловлено их личными решениями, каких-либо двухсторонних договоров с Киевом по этому вопросу подписано не было, следует из заявления МИД Колумбии в соцсети Twitter (X). В ведомстве добавили, что колумбийское руководство не поощряет отправку в ряды ВСУ и не содействует ей.

МИД Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами войны, что их присутствие на Украине обусловлено личными решениями. Не существует никаких двухсторонних соглашений, которые позволяют им делать это, — говорится в публикации.

До этого Associated Press сообщило, что в рядах украинской армии числятся сотни колумбийцев. По словам главы центра тактической медицины под Боготой Гектора Берналя, в основном они «мотивированы экономической необходимостью». Журналисты отмечают, что колумбийцы десятилетиями боролись с наркокартелями и повстанцами, поэтому стали одними из самых опытных в мире солдат.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить своим гражданам участвовать в военных действиях на Украине. По его словам, такие добровольцы выступают в качестве гражданских лиц, никак не связанных с вооруженными силами страны. Заявления о наличии французских наемников на Украине он назвал частью «российской информационной войны».

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что гибель французских граждан на Украине должна заставить жителей страны задуматься о политике Парижа. Она подчеркнула, что чиновники Франции «цинично закрывают глаза» на гибель мирных жителей России, при этом возмущаясь гибелью своих соотечественников