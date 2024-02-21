«Его надо было лечить»: что говорят военкоры о Мурзе и потерях в Авдеевке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В среду, 21 февраля, стало известно, что российский военный блогер Андрей Морозов (Мурз) покончил с собой. Он участвовал в боевых действиях в Донбассе и вел Telegram-канал «Нам пишут из Янины», в котором делился новостями из зоны СВО. За что Мурз сидел в тюрьме, почему его критиковали, чем был недоволен он и каким запомнили Морозова другие военные корреспонденты — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти Мурза

Председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман сообщил о смерти Мурза. По словам знакомых блогера, он покончил с собой.

В последних нескольких постах Морозов рассказывал, что «всегда находил силы бороться», но теперь они «исчерпаны». Блогер также призывал «не печалиться о его смерти» и похоронить на кладбище в Кировске в Луганской Народной Республике рядом с солдатами батальона «Призрак» (подразделение ополченцев, принимавших активное участие в конфликте на востоке Украины с 2014 года, в частности в боях в районе Дебальцево).

Мурз также распорядился отдать практически все его имущество на оснащение внештатными беспилотниками 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России и назвал имена тех, кому следует предоставить генеральную доверенность на его собственность.

Фото: t.me/wehearfromyanina Андрей Морозов

«Его надо было лечить»

Военные корреспонденты считают, что Мурзу давно требовалась медицинская помощь. Дмитрий Стешин высказал сомнение в адекватности блогера в последнее время.

«Его надо было лечить, ему была необходима помощь психиатра. Почему-то все его сейчас хоронят. Но они забыли, какие слова Мурз написал про моего друга Владлена Татарского, когда тот погиб. Он заявил, что жалеет, что не успел задушить его собственными руками. Разве адекватный человек скажет такое? Надеюсь, Владлен встретит его на небе и спросит за эти слова», — сказал Стешин NEWS.ru.

Военкор Юрий Котенок отзывается о покойном с сочувствием. Он написал в своем Telegram-канале, что Морозов был «затравлен, заклеван». «Был знаком лично. Не раз был упомянут с критикой. Все в прошлом. Тяжелая судьба. Тяжелая новость», — говорится в публикации.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru военный корреспондент Евгений Поддубный, он не был знаком с Андреем. По словам собеседника, Мурза нельзя назвать его коллегой.

«Он был действующим военнослужащим Минобороны РФ и волонтером, непонятно, почему в Сети его называют военкором. У нас блогеры не являются военными корреспондентами, это не их профессиональный статус. Насколько мне известно, Морозов-Мурз занимался тем, чем занимаются обычные волонтеры», — предположил Поддубный.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Какие взгляды были у Мурза

Андрей Морозов родился в 1979 года в Москве. Он стал популярным в Сети благодаря блогу в «Живом журнале». Говоря о своих взглядах, Мурз, в частности, называл себя «сталинистом и русским националистом».

К примеру, он считал, что в России есть только «две реальные экономические силы, способные формировать значимые политические группировки, — это олигархат и чиновничество». Он предрекал стране «оранжевую революцию», в которой, по его мнению, «примут участие как либералы, так и националисты».

В последние годы Мурз вел Telegram-канал «Нам пишут из Янины», за обновлениями которого следили больше 108 тысяч человек.

За что Мурз сидел в тюрьме

В нулевых Морозов не раз участвовал в политических перформансах. Как писали тогда СМИ, в 2005 году он был среди людей, которые облили здание посольства Польши томатным соком.

В октябре 2007-го Морозова задержали по подозрению в обстреле офиса «Единой России» на Кутузовском проспекте в Москве. Сначала его выпустили под подписку о невыезде, а затем поместили в СИЗО. Ему инкриминировали ряд статей УК РФ — в том числе о хулиганстве и разжигании социальной розни. В итоге Мурза приговорили к трем годам колонии. Летом 2009-го он был условно-досрочно освобожден.

Казачьи пытки и служба в ДНР

В 2014 году после начала конфликта на Украине Мурз отправился добровольцем на территорию будущей ДНР. Вскоре он рассказал в своем блоге, что там его «приняли за агента Киева» и подвергли «интенсивному допросу».

По словам Мурза, ополченцы отобрали у него гаджеты и бронежилет. Как добавил блогер, потом во время обмена его выдали украинским военным, которые в свою очередь передали гостя российским пограничникам.

Мурз утверждал, что погранслужба оштрафовала его на две тысячи рублей. После лечения в Москве блогер вернулся в Донбасс и стал сержантом вышеупомянутого батальона «Призрак». С 2015 года Мурз активно участвовал в деятельности Координационного центра помощи Новороссии, объединявшего волонтеров.

Как Мурз помогал СВО

С началом СВО Мурз снова стал добровольцем, вступив ряды Народной милиции ЛНР, которая позднее стала частью российской армии. По собственной инициативе блогер активно занялся вопросами связи и ремонтом беспилотников для нужд армии.

Военный волонтер Роман Алехин рассказал NEWS.ru, что о Мурзе говорили бойцы. «Я параллельно также занимаюсь связью, из-за этого знаю его по Telegram-каналу. Когда привозишь, разговариваешь о связи, все упоминают Владимира Грубника и Андрея Морозова. По таким отзывам, через военных. Конечно, положительно отзывались, с благодарностью. Он помог огромному количеству подразделений», — отметил собеседник.

Фото: МО РФ

Как Мурз оценивал действия ВС РФ в ходе СВО

Мурз неоднократно подвергал критике действия командования в рамках СВО. В минувшее воскресенье он опубликовал пост, в котором привел свои данные о потерях в Авдеевке. Минобороны РФ никак не комментировало содержание записи блогера.

Прочитав высказывание Мурза, телеведущие канала «Соловьев Live» Юлия Витязева и Армен Гаспарян потребовали привлечь блогера к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Военкор Стешин напомнил, что «ни в одной нормальной армии мира не допускается, чтобы данные о потерях оказались в общем доступе». Как сказал журналист, такую информацию обычно публикуют лишь спустя многие годы после наступления мира. В противном случае «вбросы могут привести к ужасающим последствиям».

«Морозов-Мурз преподнес шикарный подарок Украине и Западу в информационной войне. Его липовые цифры внушили ВСУ ложные надежды на то, что они все-таки смогут в боях измотать Россию и принудить ее к миру за счет якобы гигантских потерь. А эти ложные надежды могут стоить еще сотен тысяч жизней наших солдат и украинских солдат», — высказал мнение Стешин.

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