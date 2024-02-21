Кто такой военный блогер Андрей Мурз Морозов? Чем он похож на Пригожина

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

21 февраля стало известно о смерти автора Telegram-канала «Нам пишут из Янины» Андрея Морозова с позывным Мурз. Он был соратником экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова. Как умер Морозов, что говорил про Минобороны, чем он похож на бизнесмена Евгения Пригожина?

Что известно о смерти Мурза

О смерти Морозова сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман. По словам его знакомых, блогер покончил с собой.

«Спи спокойно, Мурз. Ты совершил огромную ошибку, но кроме тебя за нее никто уже не ответит», — написал Кофман в своем Telegram-канале.

Владелец издательства «Черная сотня» Дмитрий Бастраков также сообщил в Telegram-канале, что блогер покончил с собой. Эту же информацию привели военкор Владимир Романов и супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская.

Что написал Мурз в своем канале в день смерти

Серию последних постов в Telegram-канале «Нам пишут из Янины» Мурз опубликовал сегодня, 21 февраля. Он попросил «не печалиться о его смерти» и похоронить его на кладбище в Кировске в Луганской Народной Республике рядом с солдатами батальона «Призрак» (подразделение ополченцев, принимали активное участие в конфликте на востоке Украины с 2014 года, в частности в боях в районе Дебальцева).

В последней публикации он также оставил распоряжение отдать практически все свое имущество на оснащение 4-й ОМСБр ВС России внештатными БПЛА.

В публикации он пожаловался, что руководство заставило его удалить из Telegram-канала один из постов.

«Я всегда находил в себе новые силы бороться. <...> Нашел бы и еще сил, и еще, но я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность», — написал он.

Реакция на смерть Мурза

Военный волонтер Роман Алехин в беседе с NEWS.ru заявил, что Мурз помог огромному количеству подразделений и о нем всегда отзывались с благодарностью. По его словам, Морозов внес большой вклад в культуру управления радиосвязью.

«Я параллельно также занимаюсь связью, из-за этого знаю его по его блогу, Telegram-каналу. Когда привозишь, разговариваешь о связи, все упоминают [Владимира] Грубника и [Андрея] Морозова. По таким отзывам, через военных. Конечно, положительно отзывались, с благодарностью. Он помог огромному количеству подразделений», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По словам донецкого блогера Donrf, Мурз «жил войной, и война его забрала». Он подчеркнул, что Морозов был настоящим русским солдатом.

«Желающие помитинговать в обе стороны идут лесом. Для меня этой ночью умер русский солдат. И точка. Вы хоть раз о человеке, а не о медийном образе подумайте», — написал Donrf, обращаясь к участникам дискуссии о смерти Морозова.

В канале «Два майора» говорится, что у Морозова возник конфликт «по поводу освещения ситуации на фронте».

Почему Мурз критиковал МО РФ, чем он похож на Пригожина

В своих публикациях Морозов нередко подвергал критике действия Минобороны России в рамках проведения специальной военной операции. В частности, одни из последних его публикаций касались взятия российскими войсками под контроль Авдеевки.

Заявления Мурза публично подвергали сомнению некоторые общественно-политические деятели и журналисты. С критикой в адрес Морозова выступали, в частности, публицист Армен Гаспарян и блогер Юлия Витязева. Последняя отмечала, что некоторые публикации Мурза можно расценить как фейки о ВС РФ.

С критикой в адрес руководства российского оборонного ведомства выступал и связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен публично озвучивал претензии к главе МО РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову в период взятия российскими бойцами под контроль Бахмута (Артемовска). Заявления Пригожина неоднократно подвергались критике со стороны его оппонентов.

Итогом конфронтации Пригожина с военачальниками стала попытка мятежа ЧВК «Вагнер», которая была подавлена.

Фото: t.me/wehearfromyanina Андрей Морозов

Кто такой Мурз

Андрей Морозов родился в 1979 году. По информации своих коллег и собственным словам, Мурз был «ополченцем первой волны» — принимал участие в боевых действиях в регионе с 2014 года.

Согласно данным из открытых источников, после начала конфликта на Украине в 2014 году Мурз отправился на линию боевого соприкосновения, где стал гвардии сержантом 14-го БТрО ЛНР «Призрак». Был соратником экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). С 2014 года он прогнозировал начало боевых действий между Россией и Украиной.

Его Telegram-канал «Нам пишут из Янины» о событиях в зоне СВО насчитывал более 108 тыс. подписчиков.

До СВО Морозов был известен своим радикальным блогом в «Живом журнале» и участием в организации акций прямого действия — он закидывал помидорами политика Илью Яшина (внесен Минюстом РФ с список иноагентов), журналиста Юлию Латынину (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Участвовал в атаке на польское посольство в Москве, облив его стену и бронзовый барельеф с гербом Польши томатным соком.

Мурз по собственной инициативе занимался вопросами связи, координацией работы волонтеров и ремонтом беспилотников для нужд СВО.

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