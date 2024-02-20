Военкор показал, как артиллерия ВС РФ «выкуривает» ВСУ из Ласточкино Военкор Коц показал кадры работы артиллерии ВС РФ по позициям ВСУ в Ласточкино

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц показал кадры работы российской артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины в поселке Ласточкино на Авдеевском направлении. На кадрах российские военнослужащие заряжают реактивную установку и наносят удар по противнику.

Выкуриваем противника из Ласточкино. 2-я армия продолжает громить противника на Авдеевском направлении, — пояснил журналист.

О взятии Авдеевки в ДНР под полный контроль российских сил министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента страны Владимира Путина 17 февраля. ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации МО РФ, составили более 1500 человек.

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос тем временем заявил, что военнослужащие ВСУ попадали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона. По его словам, это сделало невозможной эвакуацию раненых с поля боя. Кривонос добавил, что оставление людей в плену — позорная тактика.

Украинские военнослужащие во время отступления из Авдеевки бросили в том числе и иностранную военную технику, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сейчас образцы вооружений изучают российские специалисты.