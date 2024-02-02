«Предпочли жечь до талого»: Стешин о причинах «шапито» вокруг Залужного Военкор Стешин: вопрос об отставке Залужного мог встать из-за его ссор с Милли

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Американская газета The Washington Post проговорилась о настоящих причинах «шапито» с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Стешин. Так журналист прокомментировал публикацию, в которой говорится о ссорах главкома с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. По его мнению, причиной конфликта могли стать разногласия по вопросу о продолжении боевых действий.

Читаем между строк: «Что хотел Милли от Залужного?» Догадаться несложно: Милли с большим удовольствием воюет против русских до последнего хохла. И ему не жалко ни тех ни других. Залужному, по крайней мере, жалко личный состав. Возможно, по чисто утилитарным, военным причинам, — поделился он мнением.

Стешин добавил, что Залужный был прав, когда говорил о необходимости остановить провалившееся украинское контрнаступление. Но, как отметил военкор, президент Украины Владимир Зеленский и американский генерал Марк Милли «предпочли жечь сограждан до талого».

Журналист допустил, что разговоры о весеннем контрнаступлении ВСУ имеют под собой основания, но подчеркнул, что считает «украинские мечты» заранее провальными. В подтверждение своего мнения он привел слова британского генерала Ричарда Бэрронса, отметившего, что Киев не мобилизовал достаточно людей, чтобы сформировать наступательные силы.

Военные в ВСУ заканчиваются, и это видно уже невооруженным глазом. Это в логике происходящего, — заключил Стешин.

The Washington Post ранее сообщила, что Залужный в ходе разговора с Зеленским дал понять, что быстрое улучшение положения на поле боя маловероятно. Высокопоставленный украинский источник рассказал, что в ходе разговора 29 января глава государства предположил, что смена военного руководства поможет освежить обстановку в ситуации, когда население устало от боевых действий, а помощь западных партнеров замедлилась.