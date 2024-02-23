В США высказались по поводу поставок ракет ATACMS Украине Белый дом: США не отказываются от идеи поставок ракет ATACMS Киеву

Фото: U.S. Army/John Hamilton

Соединенные Штаты не исключают возможность поставок Украине ракет ATACMS повышенной дальности, сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, эта тема все еще является одной из вопросов на переговоров, передает пресс-служба резиденции.

Мы все еще ведем с украинцами переговоры относительно ATACMS большей дальности. Нет, никто этого не убирал со стола [переговоров], — заявил он.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США необходимо признать страной-агрессором за поставку оружия Украине. Так парламентарий отреагировал на данные американских СМИ о поставках Киеву обновленных ракет ATACMS увеличенной дальности. В качестве примера депутат привел американские зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, американская сторона напрямую втянута в конфликт на Украине, являясь одной из его сторон.

До этого телеканал NBC News уведомил, что Белый дом работает над поставкой Украине баллистических ракет ATACMS большей дальности, чем их старые модификации, которые США поставляли Киеву ранее. По данным источников, новая версия ракеты позволит ВСУ поражать цели в Крыму на более дальнем расстоянии.