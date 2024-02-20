В Госдуме рассказали об ответе на возможную поставку ВСУ ракет ATACMS Шеремет: США нужно признать страной-агрессором за поставку ВСУ ракет ATACMS

Фото: U.S. Army/John Hamilton

США необходимо признать страной-агрессором за поставку оружия Украине, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Так парламентарий, слова которого приводит РИА Новости, отреагировал на данные американских СМИ о поставках Киеву обновленных ракет ATACMS увеличенной дальности.

США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что, поставляя Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки, — заявил Шеремет.

В качестве примера депутат привел американские зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, американская сторона напрямую втянута в конфликт на Украине, являясь одной из его сторон.

Шеремет подчеркнул, что американские военные едут на Украину под видом наемников. При этом беспилотные летательные аппараты НАТО неоднократно координировали ракетные удары ВСУ по Крыму, добавил парламентарий.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Белый дом работает над поставкой Украине баллистических ракет ATACMS большей дальности, чем их старые модификации, которые США поставляли Киеву ранее. По данным источников, новая версия ракеты позволит ВСУ поражать цели в Крыму на более дальнем расстоянии.