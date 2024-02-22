Стало известно, кто сорвал мирные переговоры России и Украины Посол Келин: Борис Джонсон сорвал мирные переговоры РФ и Украины по указке США

Фото: No 10 Downing Street/Pippa Fowles

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал все усилия по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной в 2022 году, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу TRT World. Дипломат выразил уверенность, что экс-глава британского правительства действовал по указанию США.

Он [Борис Джонсон] заблокировал усилия по достижению мира, конечно, по благословению из Вашингтона, потому что он не может этого сделать самостоятельно, — сказал он.

Келин рассказал, что украинская делегация во главе с руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией выбросила проект мирного соглашения в мусор после визита Джонсона. После этого Киев взялся за оружие, отметил посол. По его мнению, экс-премьер Великобритании напрямую к этому причастен.

Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не понимает, зачем Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с РФ. Глава государства предположил, что такой была «общая установка».

Ранее The Daily Telegraph сообщила, что Джонсон опасался возможного согласия Киева на невыгодное для Запада мирное соглашение с Москвой весной 2022 года. Он также заявил, что внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что Североатлантический альянс не поставил Украину на путь членства раньше. По словам экс-премьера, колебания военного блока по поводу присоединения Киева были фатальной ошибкой.