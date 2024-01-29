«Вы не можете вести диалог с крокодилом»: Джонсон о мире между РФ и Киевом Джонсон признался, что опасался согласия Украины на мир с Россией в 2022 году

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Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасался, что Киев согласится на невыгодное для Запада мирное соглашение с Москвой весной 2022 года, сообщает The Daily Telegraph. Он также заявил, что внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что Североатлантический альянс не поставил Украину на путь членства раньше. По словам экс-премьера, колебания военного блока по поводу присоединения Киева были фатальной ошибкой.

Я не думал, что такой компромисс будет правильным. Вы не можете вести диалог с крокодилом, который откусил вам половину ноги и предлагает откусить другую ногу, — сказал он в документальном фильме BBC, который вышел в эфир 29 января.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что увеличивается количество условий и предпосылок для обсуждения вопроса о завершении конфликта на Украине. По его мнению, непримиримая позиция президента Украины Владимира Зеленского из-за скорого конца его президентского срока превращается в пустой политический лозунг.

До этого киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Зеленский готов признать необходимость начать переговоры с Россией и достичь перемирия. Однако, по его словам, в настоящий момент украинский лидер не может пойти на этот шаг из-за позиции США.