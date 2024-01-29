«Все больше условий»: в Киеве признали готовность к переговорам с Москвой Депутат Рады Дубинский ометил готовность Украины к переговорам с Россией

Фото: Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Количество условий и предпосылок для начала обсуждения завершения конфликта на Украине увеличивается, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО. По его мнению, непримиримая позиция президента Украины Владимира Зеленского из-за скорого конца президентского срока превращается в пустой политический лозунг.

Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны, — заявил Дубинский через адвокатов.

Депутат напомнил, что ходят слухи про желание многих украинских депутатов сложить полномочия. Таким образом политики стремятся избежать необходимости принимать тяжелое решение о переговорах с Россией в том случае, если после Зеленского произойдет передача власти в парламент, пояснил Дубинский.

Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что возможность для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной появится после выборов президента США в конце текущего года. По его словам, конфликт завершится «по сценарию Корейской войны», и Россия сохранит контроль над Крымом и некоторыми украинскими территориями.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была, есть и будет открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Москва настроена продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей, хотя и предпочла бы дипломатический путь решения разногласий.