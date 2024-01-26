Песков раскрыл позицию России по переговорам об Украине Песков: РФ была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине

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Россия была, есть и будет открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Москва настроена продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей. Заявление представителя Кремля последовало на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что Россия подает США сигналы о готовности к переговорам.

По информации агентства, Москва направляет Вашингтону сигналы через посредников об открытости к переговорам по завершению конфликта на Украине, в том числе по возможным будущим механизмам безопасности для Киева. По словам источников Bloomberg, сигналы были поданы высокопоставленным американским чиновникам в декабре через неназванного посредника. По их словам, Москва готова рассмотреть отказ от требований по нейтральному статусу Украины и даже от позиции по невступлению Киева в НАТО в обмен на признание новых регионов российскими.

Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине. Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путем. В противном случае военная операция продолжится, пока мы не достигнем своих целей, — заявил Песков в ответ на вопрос агентства.

Также Bloomberg приводит заявление председателя совета национальной безопасности США Эдриана Уотсона. Тот отметил, что Вашингтон не заметил изменений в позиции Москвы.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что власти страны изучают возможность организации мирных переговоров по Украине. По его словам, этот вопрос в настоящее время находится на начальной стадии. До этого дипломат также заявлял, что Россию необходимо привлечь к процессу мирного урегулирования кризиса на Украине. По мнению Кассиса, в противном случае решения конфликта достичь не удастся.