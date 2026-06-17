Архитектор предрек исчезновение «человейников» в России

Россиянам все меньше интересны квартиры в так называемых многоэтажных домах-«человейниках», заявил NEWS.ru архитектор Сергей Пергаев. Выступая на форуме «Движение», который проходит в Сочи с 16 по 19 июня, он отметил, что среди соотечественников появился тренд на заземление и растущий интерес к малоэтажным домам.

Мы будем уходить от высотного строительства. Должно что-то компенсировать технологии, наличие огромного количества пластика в нашей жизни. Всего ненатурального. Люди уже хотят заземляться, — высказался Пергаев.

Он добавил, что с появлением новых средств связи у людей исчезла привязка к одному месту. Теперь миграция из региона в регион проходит активнее.

Мы будем уходить к осознанному строительству. К распределенной низкоэтажной городской среде. Это то, во что я верю и за что всегда выступаю, — добавил Пергаев.

Ранее исполнительный директор по эскизному проектированию архитектурного бюро ДЕВИЖН Валентина Трошина заявила, что большинство россиян считают благоустроенный двор важным условием для комфортного проживания. По ее словам, такие пространства создаются за счет озеленения, экотроп и сложного рельефа.