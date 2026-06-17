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17 июня 2026 в 15:42

Telegram удалили из App Store и Google Play в Индии из-за детей

Власти Индии распорядились удалить Telegram из Google Play и App Store

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Мессенджер Telegram удалили из App Store и Google Play в Индии после временного ограничения его работы в стране, сообщает Moneycontrol. По данным издания, решение было принято по распоряжению Министерства электроники и информационных технологий страны.

Ограничения связаны с пересдачей общенационального медицинского экзамена NEET, которая запланирована на 21 июня. Власти приняли меры для предотвращения распространения мошеннических схем. Как заявили в Национальном агентстве по тестированию Индии, через Telegram злоумышленники предлагали абитуриентам и их семьям доступ к якобы утекшим экзаменационным материалам.

Ранее сообщалось, что экзамен впервые прошел в мае, однако его результаты аннулировали после скандала, связанного с утечкой заданий. Известно, что мессенджер будет заблокирован в Индии до 22 июня включительно.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил, что следом за Roblox власти могут разблокировать Telegram. По его словам, мессенджеру следует открыть юрлицо на территории РФ и хранить и обрабатывать данные в России.

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