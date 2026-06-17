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17 июня 2026 в 16:27

Эксперт по ЖКХ ответил, кто должен травить тараканов в доме

Эксперт по ЖКХ Бондарь: бороться с тараканами обязана управляющая компания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бороться с тараканами в многоквартирном доме обязана управляющая компания, рассказал «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что проверки на наличие паразитов должны проводиться ежемесячно.

Она должна ежемесячно осматривать подвалы, чердаки и подъезды для оценки ситуации. При обнаружении хотя бы одного таракана или его следов, сразу провести дезинсекцию силами специализированных организаций, — рассказал Бондарь.

Эксперт по ЖКХ отметил, что за нарушение санитарных норм УК может быть оштрафована на сумму от 10 до 70 тыс. рублей. По его словам, если тараканы проникают из общего имущества, собственник может потребовать возмещения расходов на дезинсекцию.

Ранее энтомолог Ольга Теняева рассказала, что в столичном регионе наиболее распространены рыжие тараканы, или прусаки. По ее словам, эти особи выносливы, способны прожить до двух лет и их трудно уничтожить.

Общество
тараканы
дома
дезинсекция
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