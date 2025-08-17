Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:56

Стало известно, каких тараканов в Москве больше всего

Энтомолог Теняева: из тараканов в Москве наиболее распространены рыжие прусаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В столичном регионе наиболее распространены рыжие тараканы или прусаки, сообщила NEWS.ru энтомолог Ольга Теняева. По ее словам, эти особи выносливы, способны прожить до двух лет и их трудно уничтожить. Она отметила, что их также отличает чрезвычайная плодовитость.

Они менее прихотливы, могут жить в холодных помещениях, способны долгое время находиться без еды. Одна особь может прожить до двух лет. Размером максимально могут достигать 1,5 сантиметров. Они невероятно плодовитые и у них потрясающая выживаемость, они всеядные, выносливые, — сказала Теняева.

По ее словам, выжить в дикой природе рыжие тараканы не могут. Для комфортной жизни им нужно обитать рядом с человеком. Как правило, обычно они начинают заселение с квартир на первых этажах. Кроме того, человек может перенести их выше, например, при переезде вместе с мебелью.

Для жизни тараканам нужны тихие темные места, — продолжила специалист.

Ранее сообщалось, что при пожаре на ферме по выращиванию насекомых чуть не сгорело около 3 миллионов тараканов и сверчков. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в щитовой коробке.

тараканы
избавитьсяоттараканов
насекомые
вредители
Москва
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США отказались от передачи Донбасса под контроль России
В США заявили о серьезных разногласиях в переговорах по Украине
Уиткофф высказался о гарантиях безопасности для Украины
Уиткофф назвал эпическим успехом результаты саммита на Аляске
Израильские «Колесницы Гидеона» намереваются уничтожить ХАМАС
Рубио описал сценарий, когда завершить конфликт на Украине будет невозможно
Врач рассказала, какой вред здоровью несут домашние тараканы
В Госдуме назвали причину, по которой мигранты насилуют россиянок
Трамп надеется, что Белоруссия скоро освободит 1,3 тысячи человек
На западе Украины зафиксировали резкое сокращение населения
Уиткофф заявил о «территориальном» обещании России
Ракетным планам ВСУ конец, Сырский в Сумах: новости СВО на вечер 17 августа
Стало известно, каких тараканов в Москве больше всего
«Как снежный ком»: россиянам назвали последствия взлома аккаунта в соцсетях
«Полномочия истекли»: депутат о подписантах мирного договора от Украины
«Не отключайтесь»: Трамп вышел на связь и заявил о «значительном прогрессе»
«Тупая война Байдена»: Трамп набросился на экс-главу США из-за Украины
Зеленский отказался от озвученных Трампом пунктов плана Путина
Армия Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Йемена
В Европе назвали 18 августа поворотным днем для Украины
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.