Стало известно, каких тараканов в Москве больше всего Энтомолог Теняева: из тараканов в Москве наиболее распространены рыжие прусаки

В столичном регионе наиболее распространены рыжие тараканы или прусаки, сообщила NEWS.ru энтомолог Ольга Теняева. По ее словам, эти особи выносливы, способны прожить до двух лет и их трудно уничтожить. Она отметила, что их также отличает чрезвычайная плодовитость.

Они менее прихотливы, могут жить в холодных помещениях, способны долгое время находиться без еды. Одна особь может прожить до двух лет. Размером максимально могут достигать 1,5 сантиметров. Они невероятно плодовитые и у них потрясающая выживаемость, они всеядные, выносливые, — сказала Теняева.

По ее словам, выжить в дикой природе рыжие тараканы не могут. Для комфортной жизни им нужно обитать рядом с человеком. Как правило, обычно они начинают заселение с квартир на первых этажах. Кроме того, человек может перенести их выше, например, при переезде вместе с мебелью.

Для жизни тараканам нужны тихие темные места, — продолжила специалист.

Ранее сообщалось, что при пожаре на ферме по выращиванию насекомых чуть не сгорело около 3 миллионов тараканов и сверчков. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в щитовой коробке.