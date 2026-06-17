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17 июня 2026 в 16:54

Кафе под Волгоградом закрыли после массового отравления суши

Суд приостановил работу кафе в Камышине на 60 суток после отравления 30 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Волгоградский областной суд 17 июня приостановил работу кафе «ЕвроАзия» в Камышине на 60 суток, сообщается на сайте суда. Причиной стали случаи острой кишечной инфекции среди взрослых и детей, употребивших продукцию заведения.

Индивидуальный предприниматель Ким С. В. признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Суд также запретил деятельность по доставке еды из этого кафе.

Срок приостановления исчисляется с 11 июня — с момента фактического закрытия заведения. Ранее прокуратура возбудила уголовное дело по факту оказания услуг, небезопасных для здоровья потребителей. По данным Роспотребнадзора, у пострадавших выявлен сальмонеллез, всего с признаками отравления обратились более 30 человек.

Ранее в Кумертау суд приостановил работу кафе «Остерия» на 30 суток из-за случаев пищевого отравления посетителей. Проверка выявила нарушения: у сотрудников не было медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки.

Прежде пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что в детском лагере «Сокол» случилась массовая вспышка кишечной инфекции. За медицинской помощью с симптомами отравления обратились 16 детей.

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Камышин
кафе
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суды
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