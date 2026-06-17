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17 июня 2026 в 16:34

ЦИК раскрыл даты выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: ЦИК России
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Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября, решение о трехдневном голосовании принял Центризбирком России, сообщила глава комиссии Элла Памфилова. Соответствующий указ о назначении выборов на 20 сентября ранее подписал президент Владимир Путин.

Решение принято, — заявила Памфилова.

Практика проведения многодневных голосований появилась в российском электоральном процессе в 2020 году во время общенародного волеизъявления по конституционным поправкам, которое длилось неделю. В июле того же года законодатели внесли изменения, разрешившие проводить выборы и референдумы в течение нескольких дней, но не более трех. Впоследствии этот формат был опробован на думских выборах 2021 года и на президентских выборах 2024 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на заседании Всероссийского координационного совета заявила, что предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в условиях повышенной общественно-политической напряженности. Она не исключила провокационные действия со стороны Киева.

Россия
ЦИК
Элла Памфилова
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