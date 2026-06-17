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17 июня 2026 в 15:33

Лантратова предупредила о провокациях Киева на выборах в Госдуму

Лантратова: выборы в Госдуму пройдут в сложной обстановке

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в условиях повышенной общественно-политической напряженности, не исключаются провокационные действия со стороны Киева, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на заседании Всероссийского координационного совета. Президент Владимир Путин уже назначил голосование на 20 сентября.

Выборы будут проходить в сложной общественно-политической ситуации, очень важны вопросы безопасности, мы понимаем, что могут быть различные провокации со стороны киевского режима, — сказала Лантратова.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что предстоящие в 2026 году выборы должны быть организованы и проведены так, чтобы они стали одной из ключевых точек стабильности и дальнейшего усиления России. Обеспечение этого общественно-политического баланса является сейчас главной задачей для всего состава ЦИК, отметила она.

До этого сообщалось, что голосование на выборах в Государственную думу, вероятно, будет длиться три дня. По словам Памфиловой, избирателям такой формат удобнее и они сами об этом просили. Сроки, в которые должны быть официально назначены выборы: для депутатов Госдумы девятого созыва — с 1 по 21 июня, для региональных кампаний — с 11 по 21 июня, а в органы местного самоуправления — с 21 июня по 1 июля.

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