Сотрудников гуманитарной организации в Африке уволили за обмен еды на секс «Врачи без границ» уволили 18 сотрудников в Чаде из-за домогательств беженок

«Врачи без границ» уволили 18 сотрудников в Чаде по итогам расследования случаев сексуальной эксплуатации суданских беженок, говорится во внутреннем отчете гуманитарной организации, передает Associated Press. Проверка выявила 59 эпизодов нарушений, включая обмен продовольствием и трудоустройством на интимные услуги.

Расследование началось в конце 2024 года после обращений суданских беженок, которые рассказали о злоупотреблениях со стороны работников организации на востоке Чада. Туда сотни тысяч людей бежали от гражданской войны в Судане, которая длится уже четвертый год. Среди выявленных случаев были эпизоды предоставления еды или работы в обмен на сексуальные услуги. В деле упоминались и несовершеннолетние жертвы.

Часть обвинений подтвердили. Однако в ряде случаев установить конкретные обстоятельства не удалось из-за масштабов кризиса и постоянного перемещения людей. 18 сотрудников, включая международных и местных работников, а также подрядчиков, были уволены и занесены в список лиц, которым запрещено в дальнейшем работать в организации.

Организация признала наличие серьезных системных проблем. Несмотря на проведенное в 2023 году обучение персонала и общественных лидеров по предотвращению злоупотреблений, высокая текучесть кадров и отсутствие тщательных проверок рекомендаций привели к найму людей с историей неправомерного поведения. После расследования «Врачи без границ» усилили проверку кандидатов и улучшили механизм подачи жалоб.

Ранее организация «Врачи без границ» сообщала о вспышке холеры на северо-востоке Нигерии, где число жертв достигло 74 человек. В штате Борно было зафиксировано более 7,8 тыс. случаев заражения опасной инфекцией.