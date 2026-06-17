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17 июня 2026 в 16:55

«Чудовищное преступление»: Захарова обратилась к миру после теракта ВСУ

Захарова назвала чудовищным преступлением удар ВСУ по автобусу с детьми

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Удар Вооруженных сил Украины по автобусу с детьми в Брянской области — чудовищное преступление, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, РФ призывает международные структуры, национальные правительства и мир дать честную оценку преступным деяниям президента Украины Владимира Зеленского и осудить теракт.

Киевский нацистский режим совершил очередное чудовищное преступление. На трассе А-240 в Почепском районе Брянской области дроны ВСУ, снаряженные поражающими элементами, атаковали гражданский автобус, перевозивший на отдых в Геленджик детей из спортивных школ из белорусских Гомеля и Речицы, — сказано в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар Вооруженных сил Украины по автобусу с детьми в Брянской области — акт терроризма против мирных жителей. По его словам, лидер страны Владимир Путин уже связался с главой Минздрава Михаилом Мурашко и распорядился принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

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