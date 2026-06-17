Названа страна с лучшими в мире атомными подлодками

Россия строит лучшие в мире атомные подводные лодки, а такое могут позволить себе далеко не все страны, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев после церемонии закладки многоцелевого крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». По его словам, которые приводит ТАСС, создание таких кораблей — результат огромного, революционного и коллективного труда всей страны.

Не каждая страна может позволить себе строить такие корабли — именно атомные подводные лодки <…>. Мы строим лучшие корабли, лучшие атомные подводные лодки. Это результат огромного, революционного, коллективного труда всей нашей страны, — подчеркнул Моисеев.

Ранее британские СМИ писали, что все боевые атомные подводные лодки Великобритании выведены из эксплуатации и находятся в порту на техническом обслуживании. По информации источников, пять подводных лодок класса Astute ожидают ремонта, а шестая, недавно поступившая на службу, еще не готова к выполнению боевых задач.

До этого стало известно, что британский военно-морской флот потратил около трети года на отслеживание якобы активности российских подводных лодок у берегов Соединенного Королевства. По словам главкома ВМС генерала Гвина Дженкинса, британские военные «десятки раз» реагировали на действия российских судов.