Две несовершеннолетние сестры утонули на глазах у родственников

Две несовершеннолетние сестры утонули на глазах у родственников Две сестры девяти и 12 лет утонули в Сургуте во время купания в водоеме

В Сургуте во время купания погибли две сестры девяти и 12 лет, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, девочки не смогли выбраться из водоема.

Трагедия произошла вечером 17 июня на территории садового товарищества «Берендей». Что стало причиной произошедшего, пока неизвестно. Как пишет канал, в момент купания на берегу находились родственники детей. Однако они не заметили, когда девочки начали тонуть.

По факту гибели сестер возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее российская туристка пропала на побережье Вьетнама. Местные власти не исключают, что девушку могло унести в море сильными волнами или течением. Вечером 14 июня после ужина мать вернулась в гостиничный номер, а отец вместе с дочерью отправился гулять вдоль побережья. Девушка шла впереди, однако в какой-то момент мужчина потерял ее из виду.

До этого сообщалось, что порядка 40 человек утонуло в России с начала купального сезона в июне. Около половины погибших — дети и подростки.