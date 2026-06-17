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17 июня 2026 в 17:05

Россия призвала международные структуры осудить теракт Киева

МИД России осудил атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области Фото: Пресс-служба врио губернатора Брянской области/РИА Новости
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Россия решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. Дипломат также призвала мировую общественность оценить преступные действия Киева.

Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

До этого стало известно, что после атаки ВСУ на автобус были госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, состояние одного из раненых пациентов сейчас оценивается как тяжелое.

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