Россия призвала международные структуры осудить теракт Киева МИД России осудил атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Россия решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. Дипломат также призвала мировую общественность оценить преступные действия Киева.

Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

До этого стало известно, что после атаки ВСУ на автобус были госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, состояние одного из раненых пациентов сейчас оценивается как тяжелое.