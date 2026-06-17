Арестованная за порнографию блогерша продолжила продавать интимные фото

Telegram-канал «112» пишет, что блогерша Диана Шурыгина (Шлянина), несмотря на домашний арест, продолжает продавать доступ к своему закрытому Telegram-каналу. По информации издания, стоимость премиум-подписки на интимный контент составляет 4850 рублей.

В материале говорится, что девушка должна находиться под домашним арестом до 19 июля, но при этом она продолжает зарабатывать на эксклюзивных материалах. В последние годы, отмечают авторы канала, она часто летала на Бали, состояла в местных чатах для знакомств.

Имя Шурыгиной стало широко известно в 2017 году после ее участия в программе «Пусть говорят», где она заявила об изнасиловании. Позже она вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина, но брак распался в 2019 году.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о распространении порнографии против блогерши Дианы Шурыгиной (Шляниной) возбудили из-за публикации интимных фото и видео в Telegram-канале. По словам источников, она была администратором этого канала.