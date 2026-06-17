В Минстрое рассказали о планах по новым стандартам качества жилья Минстрой намерен ввести новые стандарты качества жилья с отделкой

Необходимость внедрения стандартов качества жилья и синхронизации сроков сдачи квартир с отделкой назрела в строительной отрасли, заявила на форуме «Движение» в Сочи директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко. По ее словам, отрасль прошла путь от полной свободы девелоперов до жесткого регулирования и обратно, и сейчас нужна новая балансировка правил игры, передает корреспондент NEWS.ru.

Первое, граждане всегда хотели качественное жилье, качественное в срок, а застройщики всегда хотели простые, понятные и доступные, а самое главное — стабильные правила игры. Если мы посмотрим на то, как у нас формируется правовое регулирование на сегодняшний день, мы с вами увидим определенное маятниковое движение в регуляторике, — сказала Корниенко.

Она отметила, что отсутствие контроля ранее приводило к срыву сроков ввода объектов, а смягчение регулирования с появлением счетов эскроу и возможностью переноса сроков спровоцировало новое недовольство дольщиков. Она привела примеры жалоб: покупатель элитного жилья остался недоволен ретейлом на первых этажах, а жители бизнес-комплекса — планировкой с большим количеством помещений на этаже.

В качестве первоочередной меры Корниенко назвала законопроект, который разрешает продажу жилья с отделкой только при включении ее параметров в проектную документацию. Это предложение появилось после обращения к президенту РФ Владимиру Путину гражданки, которая не могла въехать в квартиру из-за затянувшихся отделочных работ после раскрытия счетов эскроу.

Представитель Минстроя подчеркнула, что цель новых требований — синхронизировать сроки строительства и отделки, а также установить четкие стандарты качества. При этом ведомство старается не перегружать застройщиков излишними ограничениями. Корниенко выразила надежду, что новые меры помогут снизить риски и восстановить доверие к рынку.

Ранее Корниенко заявила, что Минстрой прорабатывает вопрос введения нового инфраструктурного сбора для девелоперов. Она пояснила, что данная инициатива призвана сбалансировать нагрузку на бизнес.