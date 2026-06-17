Захарова выразила соболезнования семье убитой дроном ВСУ белоруски Захарова: МИД РФ находится в контакте с Минском после атаки на ВСУ на автобус

Министерство иностранных дел России находится в прямом контакте с коллегами из Белоруссии в связи с атакой ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва полностью солидарна с Минском и готова оказать союзникам любое необходимое содействие, передает РИА Новости.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Находимся в прямом контакте с МИД Беларуси и посольством республики в Москве. Солидарны с нашими белорусскими друзьями и готовы оказать им необходимое содействие, — отметила Захарова.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне в момент нападения находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

Кремль также отреагировал на атаку ВСУ. Президент РФ Владимир Путин связался с главой Минздрава Михаилом Мурашко и распорядился принять все необходимые меры для оказания помощи раненым детям и взрослым.