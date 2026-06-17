Владимир Путин во время встречи с султаном Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани

Путин провел переговоры с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН Путин: РФ настроена на развитие отношений с Брунеем на принципах взаимной выгоды

Москва настроена на комплексное развитие отношений с Брунеем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с султаном Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом на саммите Россия — АСЕАН в Казани. Глава государства отметил, что сотрудничество должно быть основано на принципах равноправия и взаимной выгоды, передает корреспондент NEWS.ru.

Ваше величество, мы настроены на комплексное развитие отношений с Брунеем на основе принципов равноправия, взаимного уважения и обоюдной выгоды, — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин встретился с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. Этими переговорами глава государства открыл марафон двусторонних встреч в рамках саммита в Казани.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества.