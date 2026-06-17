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17 июня 2026 в 16:49

МИД России раскрыл подлую тактику Зеленского при атаке ВСУ под Брянском

МИД России: Зеленский намеренно делает детей мишенью ударов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский сознательно использует детей в качестве мишеней в планируемых ВСУ ударах, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Ведомство также решительно осудило атаку Киева по автобусу с детьми в Брянской области.

Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и без колебания, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ, — заявила Захарова.

Ранее в Гомельском облисполкоме сообщили, что группа белорусских детей из футбольной команды, автобус которой попал под удар украинского беспилотника в Брянской области, вернется на родину 17 июня. По информации ведомства, дети приедут домой поздно вечером или ночью.

До этого МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне в момент нападения находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых.

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