Макрон раскрыл, что «Большая семерка» пообещала Украине

Страны «Группы семи» (G7) договорились об увеличении поставок вооружений Украине, заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Эвиан-ле-Бене президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Киев планируют обеспечить средствами ПВО и вооружениями большой дальности.

Мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также дальнобойных вооружений, — сказал он.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация рассмотрит запрос Украины на предоставление ей разрешения на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По словам главы Белого дома, Киев «хотел бы иметь такую возможность».

Ранее сообщалось, что Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет Taurus, Storm Shadow и SCALP.