Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 17:44

США могут вернуть санкции против российской нефти

Трамп заявил о возможности восстановления санкций против российской нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты рассматривают восстановление американских санкций в отношении российской нефти на фоне снижения цен на топливо на мировых рынках, подтвердил президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов о возможности восстановления ограничительных мер, передает Reuters.

Мы изучаем это, — сказал Трамп.

Американский лидер пояснил, что снижение цен на нефть действительно наблюдается и сейчас стоимость барреля составляет около $74–75 (до 5410,5 рубля). Он также отметил, что в ближайшее время цена может достичь уровня, который фиксировался четыре месяца назад.

Ранее последняя лицензия на поставки нефти и нефтепродуктов из России прекратила действие. Согласно данным на сайте Минфина США, срок действия документа истек 17 июня в 07:01 по московскому времени. Она позволяла проводить необходимые финансовые операции для доставки, продажи или выгрузки российского сырья и его производных.

США
Дональд Трамп
Россия
санкции
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мелони раскрыла, кого видит переговорщиком с Россией от ЕС
«Геббельсовская пропаганда»: словам Тихановской о России нашли объяснение
«Тяжелый день»: мэр Энергодара раскрыл последствия атаки ВСУ
Подозреваемого в убийстве депутата Трабера этапировали в Москву
Адвокат ответил, что может грозить бывшим хозяевам медведицы Майки
Об нее тушили бычки: участница «Дома-2» вступалась за «педофилку» в колонии
Генпрокуратура взяла на контроль дело об атаке БПЛА на автобус с детьми
ВСУ обвинили в сознательном ударе по автобусу с детьми
Стало известно, как изменилось отношение россиян к качеству жилья
В России впервые начнут тестировать БПЛА на территории аэропорта
Рудковская пригрозила Тутберидзе раскрыть «скелеты из шкафов»
«Это бандиты»: экс-нардеп о планах Украины увеличить долю наемников в армии
«Мы молимся дальше»: жених Лерчек разоткровенничался о ее зрении
В правительстве рассказали о развитии атомной энергетики на Дальнем Востоке
В Сети появились кадры с новым беспилотником ARA PRO
Путин раскрыл объемы товарооборота между Россией и Брунеем
Гостям саммита показали аппарат УЗИ со встроенным «врачебным консилиумом»
«Это шок»: Герой России Борисенко о смерти космонавта Самокутяева
Военные атташе в Минске осудили атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
Путин провел переговоры с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.