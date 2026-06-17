США могут вернуть санкции против российской нефти Трамп заявил о возможности восстановления санкций против российской нефти

Соединенные Штаты рассматривают восстановление американских санкций в отношении российской нефти на фоне снижения цен на топливо на мировых рынках, подтвердил президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов о возможности восстановления ограничительных мер, передает Reuters.

Мы изучаем это, — сказал Трамп.

Американский лидер пояснил, что снижение цен на нефть действительно наблюдается и сейчас стоимость барреля составляет около $74–75 (до 5410,5 рубля). Он также отметил, что в ближайшее время цена может достичь уровня, который фиксировался четыре месяца назад.

Ранее последняя лицензия на поставки нефти и нефтепродуктов из России прекратила действие. Согласно данным на сайте Минфина США, срок действия документа истек 17 июня в 07:01 по московскому времени. Она позволяла проводить необходимые финансовые операции для доставки, продажи или выгрузки российского сырья и его производных.