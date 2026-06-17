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17 июня 2026 в 18:09

Макрон заявил, что «Большая семерка» усилит давление на Россию

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
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Государства «Группы семи» (G7) договорились усилить давление на Россию, заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, «Большая семерка» намерена «продолжать борьбу» с так называемым российским теневым флотом, перевозящим российскую нефть, пишет ТАСС.

Мы взяли на себя обязательство усиливать давление, в том числе путем укрепления наших санкций, — сказал Макрон.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что военные Британии захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту. Эта операция, проведенная под эгидой Великобритании, стала первой в своем роде. На борт судна поднялись военнослужащие морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

До этого французский лидер заявил, что страны «Группы семи» договорились об увеличении поставок вооружений Украине. Он отметил, что Киев планируют обеспечить средствами ПВО и вооружениями большой дальности.

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