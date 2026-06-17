Житель Белгорода умер в результате атаки украинского дрона

Мирный житель Белгорода погиб в результате атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб области. От полученных при взрыве ранений водитель скончался еще до прибытия бригады скорой помощи.

Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские беспилотники атаковали частный сектор в поселке городского типа Куйбышево. Он отметил, что в результате удара три жилых дома по одной из улиц получили повреждения.

До этого в правительстве ЛНР рассказали, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольском. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды.