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17 июня 2026 в 17:57

Житель Белгорода умер в результате атаки украинского дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мирный житель Белгорода погиб в результате атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб области. От полученных при взрыве ранений водитель скончался еще до прибытия бригады скорой помощи.

Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские беспилотники атаковали частный сектор в поселке городского типа Куйбышево. Он отметил, что в результате удара три жилых дома по одной из улиц получили повреждения.

До этого в правительстве ЛНР рассказали, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольском. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды.

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