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17 июня 2026 в 18:58

«Мы молимся дальше»: жених Лерчек разоткровенничался о ее зрении

Жених тяжелобольной Лерчек сообщил о выпадении зрения у блогерши

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Танцор и возлюбленный блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что она продолжает страдать от выпадения зрения. По его словам, врачам все-таки удалось купировать процесс, вызванный отеком, но зрение до конца не восстановилось.

Во время первой химии зрение резко стало хуже на правый глаз. Нас повезли в реанимацию и прокапали лекарство от отеков (это результат отека в оболочках мозга). Сейчас ситуация улучшилась, но осталось еще выпадение зрения. Мы молимся дальше, — написал танцор.

Ранее прокуратура зарегистрировала и направила в столичный суд заявление о назначении Лерчек повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Общественное внимание привлекли публикации подсудимой. Так, в день прохождения очередного курса химиотерапии Чекалина сообщила подписчикам, что занимается в фитнес-клубе и выполняет силовые упражнения.

До этого ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что у него подтвердили агрессивную форму рака. О своем диагнозе он рассказал коллегам Калебу Куперу и Чарли Айрленду в новом выпуске программы «Ферма Кларксона». При этом телеведущий отказался раскрывать, где именно находится опухоль.

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