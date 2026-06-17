«Это шок»: Герой России Борисенко о смерти космонавта Самокутяева

Летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко в беседе с NEWS.ru назвал большим ударом смерть своего коллеги и депутата Госдумы Александра Самокутяева. Он отметил, что тот был хорошим человеком и отличным профессионалом.

Саша был моим командиром в первой экспедиции, и мы пришли в отряд вместе, вместе проходили подготовку. Я, конечно, его очень хорошо знаю и могу сказать только много хороших слов. Действительно, он был очень хороший человек и отличный профессионал. Это очень большой удар. Для меня это шок. И, конечно, это трагедия для всех, кто его знал, — высказался Борисенко.

Ранее стало известно, что Самокутяев умер в возрасте 57 лет. В 2000-х годах он поступил в отряд космонавтов: за два полета в космос в 2011 и 2015 годах под позывным Тарханы провел на орбите Земли около 12 месяцев, из них почти 10 часов работал в открытом космосе.

До этого сообщалось, что подполковник Евгений Долгополов, участвовавший в освобождении заложников в Буденновске, Первомайском и на Дубровке, скончался на 59-м году жизни. Ассоциация ветеранов соединения не стала раскрывать причины его смерти.